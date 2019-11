Caso acqua a Porto d’Ascoli, Marzonetti polemico con Benigni: “In commissione non c’era”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Da un lato la Ciip, dall’altra i consiglieri comunali, sullo sfondo qualche giornalista. Non c’era però la cittadinanza di Porto d’Ascoli in occasione del faccia a faccia promosso per discutere del problemi legati all’erogazione idrica nella zona sud della città.

“Ieri dove stavate?”, contesta Pasqualino Marzonetti. “Magari stavate in giro per gli Appennini col bastone da rabdomante per cercare nuove sorgenti”. Quindi riferisce: “A chi non vuole fare solo sterile polemica, posso riferire che è stato detto che la situazione è drammaticamente cambiata dopo il terremoto, ma si sta lavorando alacremente per migliorare le cose. Intanto noi una mano la possiamo dare: l’acqua è un bene prezioso, non sprechiamola”.

Il consigliere comunale fa riferimento al segretario del circolo Pd di Porto d’Ascoli, tra i promotori della contestazione dei mesi scorsi per via della presenza di acqua non limpida che usciva dai rubinetti delle abitazioni.