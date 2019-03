Casette di piazza Cristo Re, l’assessore: “Non era un mercato straordinario”. Gabrielli: “Ci prendete in giro?”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Non si è svolta alcuna iniziativa di carattere commerciale straordinario, al contrario si trattava di casette in legno integrate al progetto della pista di pattinaggio”. Fa discutere la replica dell’assessore Filippo Olivieri all’interrogazione di Bruno Gabrielli riferita al mercatino di Natale organizzato in piazza Cristo Re nei mesi scorsi.

L’ex consigliere comunale di Forza Italia aveva denunciato l’assenza di una delibera di giunta che approvasse l’iniziativa e, di conseguenza, la totale assenza di pagamento dell’occupazione di suolo pubblico da parte delle varie attività che parteciparono all’iniziativa commerciale. Situazione confermata anche da una multa comminata ai responsabili degli stand dagli agenti della polizia locale proprio nei giorni in cui il mercatino fu attivo.

“Per lo svolgimento era già stata presentata un’apposita domanda, autorizzata dalla giunta”, ha proseguito Olivieri, che ha quindi collegato l’evento commerciale al cartellone della Città di Babbo Natale.

La replica ha mandato su tutte le furia Gabrielli: “Assessore, mi prende in giro oppure tenta di nascondere goffamente l’evidenza? Lei sta dicendo che non c’è stato un mercatino straordinario. E’ inaccettabile che il Comune sia sottoposto a questo stato di cose. Era un mercatino a tutti gli effetti, pertanto doveva seguire un regolare iter”.

L’esponente del gruppo misto ha infine invocato le dimissioni del sindaco: “Può sembrare una richiesta estemporanea, invece io gli do un significato profondo. In questa macchina c’è un clima di veleno di cui la reputo responsabile, falle che prima non si sono mai verificate”.