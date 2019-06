Case popolari, tanta necessità ma pochissime assegnazioni. Primavera: “Graduatorie come corse a ostacoli”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ un allarme forte quello che il coordinatore dell’Unione Inquilini della Provincia di Ascoli Daniele Primavera lancia relativamente la situazione legata all’edilizia popolare lungo la Riviera delle Palme. Primavera fa il punto della situazione all’indomani della scadenza dei termini per la presentazione delle domande d’accesso alle case popolari ricordando come, nel vecchio bando, ci furono 227 richieste. “Un numero che sottodimensiona il livello dell’emergenza abitativa – spiega – dal momento che i criteri per la presentazione delle domande erano molto restrittivi”.

Di fronte a questo numero sottodimensionato diventa dunque ancor più eclatante il numero delle case effettivamente assegnate. “Appena sette – spiega – un nuemro che equivale al tre per cento degli aventi diritto. In un paese civile, che esprime una politica che nutre un qualche interesse per i bisogni primari delle persone, una simile inefficienza sarebbe all’ordine del giorno del dibattito politico. Il punto, con ogni evidenza, sarebbe quello di trovare soluzioni urbanistiche e di finanziamento per poter fornire maggiori risposte; tuttavia questo punto non ci pare essere all’ordine del giorno né della struttura comunale sambenedettese, né del governo regionale, e neppure delle organizzazioni sindacali che dovrebbero rappresentare gli interessi degli inquilini. Ci pare, al contrario, che a fianco a un atteggiamento paternalista e umanamente benevolo non viaggi anche una programmazione che tenga conto delle esigenze sociali della cittadinanza”.

Una situazione che genera malcontento tra i richiedenti. Un malcontento arginato, a detta di Primavera, da “un infallibile sistema escogitato dalle istituzioni”. “Hanno cominciato – spiega il coordinatore dell’Unione Inquilini – a rendere via via più complesso e difficile accedere alle graduatorie e hanno prodotto un complicatissimo sistema di punteggi che rovescia sulla condizione soggettiva della persona in difficoltà la responsabilità dell’accesso o meno al “beneficio”. In pratica una corsa a ostacoli ricca di grottesche e spietate contraddizioni. L’idea è che alla fine dei calcoli restino meno persone possibile, in modo da non doversi porre il problema di rispondere a tutti”.

Primavera parla di “antisocialità” dei meccanismi di assegnazione che seguono la filosofia del “prima gli italiani”. “Si tratta – continua – di un’idea che serpeggia da anni ormai in tutte le coalizioni, diventata patrimonio comune dell’intera rappresentanza politica. Non conta più la condizione oggettiva di difficoltà: conta chi sei. Ecco che quindi sono stati inseriti criteri premiali del tutto antisociali, in modo da regalare punteggio completamente slegato dall’esigenza reale. Una logica che sarebbe stata inaccettabile fino a qualche anno fa e che ora vede complici tutte le forze politiche. Per cui – per capirci – se vivi a San Benedetto da vent’anni hai automaticamente 2,5 punti in più. Se sei nelle graduatorie da 10 anni hai altri 5 punti. Quindi indipendentemente da quanto guadagni, da disabilità, da sfratti e così via, queste due condizioni ti possono dare, da sole, 7,5 punti in più che, per avere un’idea di cosa significhi, è la differenza che c’è tra il 14° posto in graduatoria e il 190°”.

Il tutto a fronte di una situazione che, dall’Unione, definiscono di “estrema disomogeneità” dal momento che non esiste una categoria prevalente tra coloro che richiedono una casa popolare o che comunque vivono una condizione di disagio abitativo. “Italiani, stranieri, persone sole, famiglie numerose, giovani e anziani – dice – è impossibile tracciare un identikit rappresentativo di una platea così eterogenea. Quasi sempre al disagio abitativo si sommano altre criticità: disabilità, disoccupazione, problemi di salute anche gravi. Numerosi, tra coloro ai quali abbiamo proposto assitenza sindacale, gli utenti che avevano già subito uno sfratto”.

Una situazione, insomma, contrapposta all’altra che ha finito per mettere in concorrenza le varie categorie: “Negli anni – continua Primavera – si sono poi affermate una serie di domande ulteriori, tipo: “e gli anziani? E i minori? e i giovani?”. Siccome ovviamente nessuno si è posto il problema di rispondere a tutti le varie categorie sono state messe in concorrenza con esiti imbarazzanti. La conseguenza è che oggi esistono punteggi specifici per gli anziani, per i minori, per i giovani, con il risultato che da un lato i punteggi si “neutralizzano” tra loro e dall’altro l’ovvia l’esclusione di tutti quelli che non sono né anziani, né giovani, né hanno figli. Evidentemente il legislatore regionale ritiene che un padre o una madre disoccupati di cinquant’anni, così come una coppia di mezz’età con un figlio grande, o una donna sola con un figlio all’università, anche se sfrattati e malati, possano tranquillamente decidere di andare sotto un ponte, e va bene così. Quest’anno si sono poi aggiunti ulteriori tasselli alla presa in giro perpetrata dalle istituzioni nei confronti di questi soggetti. Poiché, per l’appunto, non ci si pone il problema di trovare le case, ma di lavorare a rendere più arduo l’accesso alle graduatorie, la Regione ha pensato bene di stilare un nuovo regolamento-quadro, includendo un criterio assurdo: ovvero che l’accesso alla graduatoria, cioè il semplice diritto di presentare domanda, sia garantito solo a chi vive DA cinque anni sul territorio regionale”.

“Evidentemente – conclude – gli estensori di questa norma assurda, soprattutto quelli dei territori di confine come il nostro, non hanno mai visto in vita loro un richiedente alloggio. Se lo avessero fatto saprebbero che in grandissima parte i richiedenti sono “migranti”, cioè si spostano (e vale anche per gli italiani). Chi è in disagio abitativo di norma non ha un lavoro stabile e neppure, ovviamente, una residenza stabile, perché non riesce a pagare un affitto di mercato e subisce continui sfratti. E ci siamo trovati nella condizione di avere assistiti che, pur avendo fatto domanda nel 2017 (quando il limite era 2 anni), oggi non possono farla perché stanno a San Benedetto da 4 anni e mezzo, e magari 5 anni fa avevano casa a Martinsicuro, in Abruzzo, a pochi chilometri di distanza”.

Ironia della sorte spesso si tratta di sambenedettesi, persone nate e vissute sempre in città, le cui difficoltà economiche li hanno costretti a spostarsi da un comune all’altro, col risultato che prima erano penalizzati dai criteri di residenza e ora addirittura esclusi perché privi di un requisito. “Se non è odio questo – chiosa – ditemi voi cos’è”.