Case popolari, Daniele Primavera: “A San Benedetto non arriverà alcun fondo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Chiunque conosca anche un minimo la situazione dell’edilizia pubblica si rende conto che spalmare 8 milioni di euro su un territorio di un milione e mezzo di abitanti è, grosso modo, come dare a mangiare un gamberetto a una balena”. Daniele Primavera commenta così il provvedimento varato dalla Regione per le nuove case popolari.

“Buono, per carità; ma un po’ scarsa come porzione. Già a un primo calcolo approssimativo 8 milioni di euro corrispondono, al massimo, a 60 appartamenti da 133.000 euro. Il che, fatte le dovute proporzioni, avrebbe portato (al massimo) a 2 appartamenti a San Benedetto che, come sapete, ha una “coda” di 200 domande. Già così parlare di “riduzione dell’attesa” è una clamorosa presa in giro, a meno che gli 8 milioni anziché una tantum non s’intendano al mese e per i prossimi 10 anni. Adesso vedo, però, che è finalmente stato pubblicato il bando corrispondente. Le cose, come quasi sempre accade, stanno persino sotto le mie già basse aspettative. Pare infatti che la Regione Marche abbia ripartito i fondi sulla base della demografia delle singole province anziché sulla base dell’esigenza effettiva, quindi prevede per la provincia di Ascoli soltanto 1 milione di euro, benché la situazione in provincia sia peggiore che, ad esempio, nel nord delle Marche. Un solo esempio: Pesaro, il cui territorio è assai più ricco del nostro, ha il doppio degli abitanti di San Benedetto ma solo il 20% dei richiedenti in più”.

L’esponente di Rifondazione Comunista prosegue: “Il milione di euro previsto per la Provincia di Ascoli è diviso in due: metà per i comuni del cratere sismico 2016 (scelta alquanto discutibile: i comuni del cratere dovrebbero velocizzare la ricostruzione, non fare le case popolari, tanto più che sono comuni montani che hanno molte più case che abitanti) e l’altra metà per i comuni che non ricadono. Quindi 568.000 euro per Acquaviva Picena, Carassai, Cupra Marittima, Grottammare; Massignano, Monsanpolo del Tronto; Montefiore dell’Aso; Monteprandone, Ripatransone; San Benedetto del Tronto; Spinetoli. Ci si potrebbe aspettare che qualcosa arrivi anche a San Benedetto. Sarebbe comunque poco, perché parliamo di 500.000 euro, che sono al massimo 4 mini appartamenti in svendita. E invece no, perché l’unico criterio segnalato nel bando è “l’offerta economica più vantaggiosa”. Quindi nella stessa gara potrà partecipare, ad esempio, l’invenduto di Monteprandone. Siccome è noto che i prezzi di Monteprandone sono nettamente più bassi di quelli sambenedettesi ecco che con ogni probabilità il beneficio per i richiedenti sambenedettesi (che in ogni caso non poteva essere che residuale) sarà zero. Ancora una volta si assiste a una programmazione miope, del tutto slegata da criteri di bisogno, e a investimenti che – come riconosce lo stesso Ceriscioli nell’articolo linkato in fondo – hanno come unico obiettivo quello di dare i soldi alle imprese che hanno gli investimenti bloccati, e non certo quello di risolvere i problemi dei cittadini in difficoltà. Per usare le sue parole: “L’impresa si libera di un immobile che pesava sui bilanci della propria attività, può quindi ripartire e la banca ha la possibilità di rimettere nel circolo produttivo le risorse recuperate”.