Caos ospedale, Italia Viva tende la mano a Piunti: “Vicinanza al sindaco, la sofferenza non ha colore politico”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Italia Viva esprime vicinanza a Piunti relativamente al caos che sta interessando in particolar modo l’ospedale di San Benedetto. Il consigliere comunale Tonino Capriotti e i coordinatori del partito Catiuscia Chiappini e Alfredo Spinozzi in una nota hanno mandato un messaggio al primo cittadino: “Di fronte alle grosse difficoltà che sta attraversando la sanità in generale e del nostro ospedale in particolare, che vede la chiusura di diversi reparti, di fronte all’imbarazzante silenzio della Regione Marche – affermano – sentiamo il dovere di esprimere tutta la vicinanza al sindaco Piunti a cui diamo tutta la nostra disponibilità ad affrontare insieme la situazione. Ci giungono voci che la questione all’ospedale di San Benedetto è molto seria, come ci ricordano le sirene delle ambulanze, e va affrontata con serietà. In questo momento vogliamo mettere da parte ogni polemica e ribadire che la sofferenza non ha colore politico e ad essa va data una risposta immediata nell’interesse della salute di tutti”.