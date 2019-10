Caos in A14, nuova interrogazione di Forza Italia: “Una terza corsia nel tratto sud”

Terza Corsia sulla A14, Forza Italia non molla. Presentata una seconda interrogazione in Regione. Il partito vuole riaprire il negoziato con società Autostrade.

“In questi giorni di festività, con fisiologico aumento della circolazione autostradale, prendiamo atto del rigetto dell’istanza dei sindaci della costa alla magistratura di Avellino sul dissequestro temporaneo delle barriere sui viadotti e della richiesta di rimodulazione dei sequestri. Ciò spinge a puntare i riflettori sull’Autostrada”, dicono Andrea Cangini, Simone Baldelli, Marcello Fiori e Jessica Marcozzi, che ha presentato una seconda interrogazione in consiglio regionale.

“Non si può parlare di A14 solo in occasione di possibili criticità. L’Autostrada condiziona, infatti, la vita sociale, economica e turistica del Fermano e, più in generale, del sud delle Marche. Le due corsie da Porto Sant’Elpidio verso sud rappresentano una limitazione anacronistica al traffico, al commercio, al trasporto e, soprattutto, alla sicurezza degli automobilisti. Ecco perché noi di Forza Italia, nonostante il silenzio e il lassismo dell’Amministrazione regionale, limitatasi a chiedere timidamente solo la sospensione del pagamento del pedaggio, spingiamo anche e soprattutto per la riapertura delle trattative con la società Autostrade. E organizzeremo iniziative al riguardo. Insieme alla Monti-Mare la terza corsia A14 è un’infrastruttura essenziale per il rilancio economico ma anche turistico dei territori. In questa direzione va l’interrogazione della capogruppo regionale Marcozzi, seconda sull’argomento dopo quella del 5 settembre 2018. Uno sprone ma anche un campanello d’allarme rivolto a un’Amministrazione regionale. Seppur finalmente al capolinea, l’inerzia politica non è mai giustificata”.