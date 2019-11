Caos in A14, i socialisti interrogano Ceriscioli: “Le autostrade risarciscano i comuni per traffico e inquinamento”

“La Società Autostrade ha pensato a misure compensative risarcitorie per comuni e province?”. Lo chiede, in merito al caos autostradale, il consigliere socialista Boris Rapa in una interrogazione presentata all’attenzione del presidente Ceriscioli e della sua giunta. “Comuni e provincie – spiega – si trovano a dover sopportare un maggior carico di traffico (e questo significa maggiore usura per l’asfalto) e inquinamento per i cittadini e gli utenti”. Per questo l’ipotesi di valutare se il gruppo che gestisce il tratto autostradale abbia calcolato la possibilità di risarcimenti.

Ma nell’interrogazione del socialista c’è anche la domanda legata a quale coinvolgimento (anche in termini di necessaria messa a disposizione delle informazioni) sia stato riservato dalla Società Autostrade per l’Italia S.p.A. alla Regione Marche nell’ambito della predisposizione dei programmi per regolare il flusso di traffico e quali siano i tempi ed i modi che la Società Autostrade per l’Italia S.p.A. abbia assicurato per ripristinare la conformità dei materiali (a sé esclusivamente riferibile ed imputabile) e conseguire la piena riapertura di tutte le corsie di viabilità su tutta la rete regionale”.