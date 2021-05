Caos autostrade, Assenti e Putzu: “Paradossale fare i lavori proprio in questo periodo dell’anno”

ANCONA – “E’ paradossale che i lavori in autostrada si facciano in questo periodo dell’anno”. Lo affermano in una nota i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Andrea Assenti e Andrea Putzu. “La ripresa dei lavori nei cantieri delle gallerie della A14 che ricadono nella parte sud delle Marche, sta creando da settimane quotidiani ingorghi con file chilometriche di camion e autovetture. Si tratta di una situazione paradossale che sta generando un enorme disagio ai pendolari marchigiani che devono spostarsi per raggiungere i propri luoghi di lavoro e che è destinata ad aggravarsi sensibilmente con l’arrivo di migliaia di turisti che già dalla prossima settimana sono attesi nelle province di Ascoli Piceno e Fermo per l’imminente esplosione della stagione turistica”.

I due consiglieri lodano il presidente Acquaroli che oggi ha chiesto un incontro al vertice di Autostrade per l’Italia. “Nessuno – continuano i due consiglieri – nega l’importanza dei necessari interventi di consolidamento delle gallerie, resisi necessari a seguito delle verifiche pianificate con il Ministero delle Infrastrutture, ma restiamo in fiduciosa attesa di riscontri su quanto richiesto dal Presidente della Regione Marche anche al fine di fugare tanti dubbi che si sono sollevati tra gli operatori turistici riguardo scelte considerate quantomeno intempestive”.