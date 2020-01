Caos A14, Pignotti difende Piunti: “La sinistra dà lezioni, ma la Regione è immobile”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo gli screzi degli ultimi mesi, Valerio Pignotti torna a difendere il sindaco Piunti e lo fa nell’ambito della questione bretella.

“La sinistra attacca il sindaco per non aver saputo gestire l’emergenza, la stessa emergenza causata da anni di totale immobilismo nella Regione Marche sul tema infrastrutturale della Riviera”, afferma l’esponente di Forza Italia. “Se non fosse assurdo è sicuramente un comportamento politicamente bipolare: da un lato non è prioritario risolvere le enormi criticità della viabilità che attanaglia i nostri Comuni, dall’altro danno lezioni di come gestire un emergenza che loro stessi hanno generato”.

Pignotti si lancia quindi in una serie di ringraziamenti e guarda alle elezioni di primavera: “Un grande grazie quindi alla Polizia Locale, alla Polizia stradale e ai Carabinieri che sono dovuti intervenire per gestire l’enorme mole di traffico sulla rete viaria cittadina. Ormai la misura è colma e l’emergenza è perenne. Ci aspettavamo risposte immediate da Governo e Regione che non sono arrivate. A maggio solo con una vera e credibile alternanza in Regione sarà possibile risolvere i problemi che la sinistra e in particolare il Pd da anni ignorano”.