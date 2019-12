Caos A14, Forza Italia porta la vicenda in Senato: “Situazione drammatica, territorio abbandonato”

ASCOLI PICENO – “Alla ripresa dei lavori presenterò in Senato un’interrogazione parlamentare per chiede urgenti chiarimenti al Governo riguardo la situazione dell’autostrada A14 che attraversa le Marche”. Lo annuncia Francesco Battistoni, neo commissario regionale di Forza Italia che definisce “a dir poco drammatica” la situazione in corso sull’autostrada adriatica.

“Amministratori e cittadini ci sollecitano ad intraprendere qualsiasi azione a nostra disposizione per risolvere definitivamente la questione del tratto gestito da autostrade per l’Italia, diventato un vero percorso ad ostacoli per i passeggeri”, afferma l’esponente azzurro.

“Le Marche registrano un grande indotto economico derivante dal turismo, pensare di avere una infrastruttura autostradale nelle pertinenze dei territori balneabili ai limiti della decenza è un fatto che grida vendetta. Tra mancate manutenzioni, tratti completamente o parzialmente chiusi, viadotti per mesi sotto sequestro, sembra di stare nel terzo mondo. La cosa grave è il balzello delle responsabilità; non solo, ma tra code chilometriche quotidiane, tamponamenti divenuti ormai regolari lungo il percorso ed un degrado palese, c’è nell’aria la notizia di un imminente adeguamento tariffario, al rialzo ovviamente, per il tratto marchigiano”.

Prosegue Battistoni: “In un Paese civile la A14, per come è combinata, sarebbe gratuita. La Regione non si è attivata per una rapida risoluzione e il governo non ha fatto pervenire un minimo interessamento. Le Marche sono un territorio abbandonato. Ogni giorno ne abbiamo la triste conferma”.