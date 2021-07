Caos A14, Fede elenca i disagi al ministro Giovannini: “Persone esasperate, l’adeguamento delle tariffe non basta”

“Tra le tante zone d’Italia che soffrono c’è il tratto delle Marche sud. A sud del casello di Porto Sant’Elpidio le condizioni sono drammatiche da anni”. Lo ha detto il senatore Giorgio Fede nel corso dell’audizione del ministro dei trasporti Enrico Giovannini in commissione. L’esponente dei Cinque Stelle ha ricordato i recenti fatti di cronaca avvenuti sul tratto della A14, segnalando la condizione di emergenza nel quale versa il centro Italia.

“Una situazione purtroppo già vista che ha esasperato le persone. L’adeguamento delle tariffe non basta. Bisogna recuperare la trascuratezza. E’ necessario proseguire con l’impegno per uno studio di fattibilità per lavori di allargamento o arretramento. Anche un cantiere rappresenta un rischio”.

Fede ha comunque annunciato che la battaglia proseguirà: “Per ribadire i problemi del tratto a cavallo tra Marche e Abruzzo della A14 sto provvedendo a presentare una interrogazione specifica al ministro Giovannini. È un lavoro che prosegue dopo l’interessamento del nostro sottosegretario Cancelleri che con il ministro precedente aveva impegnato ASPI a sviluppare nel più breve tempo possibile la ripresa del progetto di allargamento o arretramento, che oggi si deve confermare”.