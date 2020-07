Azione della provincia di Ascoli alla presentazione del libro di Calenda

Il leader di Azione Carlo Calenda ha fatto ieri tappa nelle Marche per la presentazione del suo libro “I mostri e come sconfiggerli”. L’ex ministro dello sviluppo economico ha parlato nel pomeriggio ad Ancona e in serata a Macerata. “Calenda effettua nel suo libro un’analisi lucida e spietata dell’attuale contesto politico e sociale italiano, offrendo una serie di priorità che rappresentano il manifesto politico-programmatico di Azione” ha dichiarato Simone Splendiani, uno dei referenti del partito provinciale che ha seguito il tour marchigiano di Calenda. “Un’idea di Stato forte ma non pervasivo, capace di occuparsi in modo serio di sanità e di istruzione, i veri due pilastri del welfare”.

Insieme a Splendiani, Gianluca Conti di Monsampolo del Tronto, coordinatore nazionale del tavolo sul 5G, oltre ad un gruppo di iscritti provenienti da diversi comuni della provincia.