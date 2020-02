Calenda sulla regionali: “Il ritiro della Mancinelli è un clamoroso autogol per il Pd. Il centrosinistra parte svantaggiatissimo”

“Il ritiro di Valeria Mancinelli, sindaca di Ancona, dalla corsa a candidato governatore per il centrosinistra, dovuta alle resistenze interne al Pd, è un clamoroso autogol. Valeria, eletta miglior sindaco del mondo, rappresentava l’unica concreta possibilità di vincere in una Regione dove il centrosinistra parte svantaggiatissimo. Davvero non si comprende la scelta del Partito Democratico”. Così in una nota Carlo Calenda, di Azione ha commentato la decisione della sindaca di Ancona di non candidarsi alle prossime regionali.