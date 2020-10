Bufera sulla targa installata sulla Genevieve. Sul monumento i nomi di sindaco, assessori e consiglieri: “Pessimo gusto”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Una cosa del genere non si era mai vista prima”. Sono in molti, in queste ore, a commentare quanto inciso sulla targa apposta sul monumento alla marineria inaugurata la scorsa settimana. Sotto le righe che spiegano il motivo per il quale il monumento è stato realizzato compaiono i nomi di sette persone, quelli del sindaco Piunti, dell’assessore Olivieri e dei consiglieri Girolami, Chiodi, Ballatore, Del Zompo e Balloni.

Una scelta che in molti stanno definendo di pessimo gusto. “L’amministrazione di San Benedetto è riuscita a fare un monumento alla propria memoria spacciandola per un tributo alla marineria – ha scritto l’ex consigliere comunale Daniele Primavera -. Una cosa così squallida non credo di averla mai vista in tutta la mia vita”. A fargli eco anche l’ex consigliere regionale Fabio Urbinati, il consigliere comunale Marco Curzi e dell’ex presidente della Provincia Massimo Rossi che, in una sola voce, hanno sottolineato come quella targa sia estremamente inopportuna.