Bretella, il 2020 si aprirà con una commissione. Mandrelli: “Bisogna accelerare i tempi”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sarà la bretella il tema su cui si concentreranno le discussioni di inizio 2020. L’argomento verrà infatti affrontato nel corso di una commissione sulla viabilità che sarà presto convocata dalla presidente Flavia Mandrelli.

“Dovremmo discutere sull’opportunità di riavviare le procedure per chiedere i finanziamenti per i progetti che sono già completati”, spiega la consigliera comunale di Articolo Uno.

“Va inoltre valutata la possibilità di interloquire con Autostrade che si accinge a iniziare i lavori per la terza corsia fino a Pedaso per vedere se è possibile avere una parte di finanziamenti come opera accessoria, per esempio. Credo sia necessario accelerare i tempi, almeno quelli della discussione decidendo sulla necessità o meno di realizzare questa bretella”.

La chiusura della galleria Ragnola per la caduta di pezzi di cemento ha portato all’interdizione totale della bretella di Santa Lucia fino a nuovo ordine. Un episodio che ha riacceso la luce sulla questione della viabilità e che costringe la politica locale a nuove valutazioni.

In tal senso, la Mandrelli intende invitare in commissione l’ingegner Donato Pescatore per fargli esporre il suo progetto: “Mi sembra il più completo ed attuale. Naturalmente le decisioni deve prenderle l’amministrazione comunale e al più presto. Alla luce di ciò che accade, pure in autostrada, deve essere fatta una riflessione concreta sulla viabilità del nostro territorio che è chiaramente insopportabilmente caotica”.

Ad oggi il tracciato più allettante, anche sotto il profilo economico, sarebbe quello con almeno due punti d’uscita sulla Statale: uno in Via Manara e l’altro all’altezza di Piazza San Filippo Neri.