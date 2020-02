Bretella, Celani presenta una mozione in Regione: “Scelta non più rinviabile”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una mozione in Regione sul tema bretella. A presentarla è Piero Celani, che chiede a Palazzo Raffaello di attivarsi, di concerto con i Comuni di San Benedetto e Grottammare e la Provincia, al fine di definire “con urgenza” il tracciato della variante alla Statale in modo che si possa procedere così al progetto esecutivo.

“È fondamentale che la Regione Marche si attivi affinché il progetto venga inserito nella programmazione regionale quale priorità e presentarlo all’Anas e al Ministero delle Infrastrutture per il relativo finanziamento”, dice il consigliere regionale.

“Urge una scelta non più procrastinabile, come è stato dimostrato dagli avvenimenti degli ultimi anni, visto che per incidenti, lavori e quant’altro, l’Autostrada A14 è stata chiusa più volte. Una scelta non più rinviabile nel tempo perché come è noto ormai a tutti, le infrastrutture relative alla viabilità e alla logistica, influenzano significativamente la competitività e la crescita economica dei territori. Quindi per il nostro, avere a disposizione maggiori infrastrutture significa avere anche maggior attrattività e maggiore competitività”.

L’ex presidente della Provincia fa riferimento alla crisi economico-finanziaria in cui versa il Piceno, che necessiterebbe a suo avviso di un “consistente investimento in opere pubbliche” utile al settore delle imprese che lavorano nel campo delle costruzioni.

“Pertanto, l’auspicio è che la Regione si faccia carico di fare sintesi insieme agli enti territoriali competenti, per definire il tracciato esecutivo perché il territorio rivierasco, e direi tutto il sud delle Marche, non può più attendere: è anche una questione di vivibilità di questi luoghi”.