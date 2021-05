Bottiglieri: “La politica l’ho sempre fatta fuori dal palazzo. In questa città c’è un deserto culturale”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La politica? L’ho sempre fatta fuori dal palazzo”. Aurora Bottiglieri lancia la propria campagna elettorale in vista delle comunali d’autunno e risponde agli scettici. “Sono stata sempre al di fuori dei soliti schemi di partito, in mezzo alle persone. Sono una pediatra, nel mio ambulatorio sono passate numerose famiglie di ogni tipo, genere e indirizzo religioso: mamme, papà, figlie e figli che poi sono diventati a loro volta genitori. Ciascuno mi ha portato il proprio vissuto, me ne ha reso partecipe. Negli anni di professione ho imparato che l’ascolto è il primo passo verso la cura. E questo non vale solo per le questioni mediche: le persone sono più delle loro cartelle cliniche. Per me curare vuol dire soprattutto ‘avere cura’ di qualcuno o di qualcosa. Quindi la politica l’ho fatta anche fuori dal mio ambulatorio, spendendomi in prima persona in decine di progetti per l’infanzia, per le donne, per la comunità. Ho partecipato, ho lottato, ho cercato di costruire un mondo migliore a partire da ciò che mi ha sempre circondato”.

La candidata sindaco del Pd confessa di aver accettato la proposta senza riserve: “L’ho fatto per due motivi, sostanzialmente. Il primo riguarda i miei compagni di viaggio. Il secondo è relativo alle difficili condizioni in cui versa questa città da qualche anno a questa parte. La prima cosa che ho fatto quando mi è stato offerto di candidarmi è stato di andare a studiare, punto per punto, il documento sottoscritto da sei forze politiche cittadine, almeno per quanto mi riguarda, un’ottima base per costruire poi le altezze che San Benedetto merita”. La pediatra fa riferimento al famoso Patto che venne siglato mesi fa da Pd, Verdi-RinasciMarche, Partito Socialista, Centro Civico Popolare, Nos e Articolo Uno.

“I punti – dalla partecipazione alla crescita sociale, dal rilancio della cultura alla tutela dei beni comuni, dall’inclusione alla tutela della qualità della vita e della sanità pubblica – mi sembrano imprescindibili per rilanciare la città da un declino che, purtroppo, in questi ultimi cinque anni è sembrato inarrestabile. Oltre alle molte, lodevoli, iniziative personali per cercare di fermarlo, credo che soltanto tutti insieme potremo farlo davvero: è necessario unire le forze, allargare le prospettive e proporre idee radicali per invertire la rotta. Mi sembra, dunque, che il Patto, almeno nelle intenzioni, vada in quella direzione. Per inclinazione e storia personale, sento di dover dire che le basi della ripartenza debbano per forza riguardare la sfera del sociale e quella della cultura. Fondamentale, per una crescita che sia reale e duratura, è poi l’apporto del settore culturale: l’amministrazione in carica, purtroppo, ha deliberatamente deciso di demolire quanto di buono era stato fatto in precedenza. Credendo di passare un colpo di spugna su quanto fatto da un’amministrazione di segno opposto, in realtà, chi governa questa città ha preso a bastonate le idee dei sambenedettesi. Il deserto culturale di questa città è conclamato, chiaro a tutti, visibile a occhio nudo. San Benedetto va ripopolata prima di tutto di idee”.

Ad oggi alcuni di quei partiti che siglarono il Patto sono fuggiti altrove (Centro Civico Popolare), mentre Cinque Stelle e Rinasci Marche, ad oggi, stanno spingendo per altri leader. L’invito della Bottiglieri, tuttavia, resta quello dell’unità. “Partecipate. Partecipiamo. Prendiamoci cura tutti insieme di San Benedetto”.