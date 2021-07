Bottiglieri-Canducci, il Pd cerca l’intesa ma il tentativo naufraga

Un nuovo confronto per tentare una sintesi in extremis. Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci si sono incontrati e stavolta la mediazione del laboratorio Miranda non c’entra. A muoversi è stato il Pd che sta tentando in tutti i modi di arrivare all’avvio della campagna elettorale con una coalizione unita.

Archiviata l’ipotesi delle primarie, spinta per mesi da Canducci, la strada perseguita è stata quella di un accordo che potesse vedere coinvolti entrambi. Ma anche la possibilità di un ticket è naufragata, con il difficilissimo tentativo di convincere l’altro ad accettare il ruolo di vice.

Come detto, mercoledì sera Miranda riconvocherà i due, con l’aggiunta del Cinque Stelle Serafino Angelini. Qui l’idea dei ragazzi è quella di lavorare per un passo di lato collettivo a vantaggio di una figura nuova, come quella di Fernando Palestini. Eventualità già rispedita al mittente dai diretti interessati.