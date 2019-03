Boom di nascite al Madonna del Soccorso. Quasi il 40% in più all’inizio dell’anno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Boom di nascite all’ospedale di San Benedetto. Nei primi due mesi del 2019, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del Madonna del Soccorso hanno visto la luce 140 bambini, quasi il quaranta per cento in più dello stesso periodo dell’anno precedente quando, tra il primo gennaio e il 28 febbraio, c’erano state 101 nascite. Un risultato senza dubbio importante legato in buona parte al ritorno della patologia neonatale nel nosocomio sambenedettese e che arriva a poche settimane dalla notizia della nomina del dottor Chiari, direttore del reparto sambenedettese ed ora primario di Ostetricia e Ginecologia dell’intera area vasta. Il bilancio estremamente positivo conferma una tendenza che si era registrata già lo scorso anno. Anche il 2018, infatti, aveva fatto registrare un incremento (non importante come quello del primo bimestre di quest’anno) rispetto al 2017.

Insomma un percorso di crescita dipinto da numeri che rendono l’ospedale sambenedettese probabilmente il principale punto di riferimento del Sud delle Marche per quanto riguarda i parti e il trattamento neonatale. Il che, di questi tempi in cui il tema della sanità locale è all’ordine del giorno, è tutt’altro che poco. Insomma sembrano lontane le polemiche che, alcuni anni fa, erano sorte in seguito all’allarme su una possibile chiusura del punto nascite del nosocomio rivierasco. A ricordarlo è Fabio Urbinati che, alla luce dei numeri che parlano di un inequivocabile exploit, oggi può togliersi qualche sassolino dalla scarpa ricordando le polemiche del 2015: «Qualcuno all’epoca parlò addirittura di chiusura – spiega il consigliere regionale – invece oggi ci troviamo a commentare questi importanti numeri che dicono tutt’altro. Di certo fondamentale è stato il ripristino della patologia neonatale per il quale sia il sottoscritto sia l’ex direttrice dell’Area Vasta Giulietta Capocasa ci siamo impegnati spesso andando contro il parere e le volontà di molti. E’ ovvio che, di fronte a questa crescita e a questi numeri la soddisfazione è tanta».