Berlusconi lancia la ricandidatura di Piunti: “A San Benedetto bisogna confermare il modello di buon governo della città”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Silvio Berlusconi “benedice” la ricandidatura di Pasqualino Piunti a sindaco di San Benedetto. Il leader di Forza Italia ed ex presidente del consiglio ha infatti parlato di “confermare il modello di buon governo della città”, riferendosi a San Benedetto, durante il suo intervento alla videoconferenza di Forza Italia Marche. “A San Benedetto – ha spiegato Berlusconi nel suo intervento -, dove il sindaco uscente è di Forza Italia, si tratta di confermare il nostro modello di buon governo in una città fra le più popolose e più significative della regione”. Berlusconi ha anche garantito “il massimo impegno ed ogni aiuto possibile per la vostra azione di governo, in regione e nei comuni e la mia presenza nella prossima campagna elettorale”.