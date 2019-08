Bandiera Lilla, l’amministrazione risponde a Vesperini: “Si informi prima di parlare. C’è un grande lavoro dietro quelle certificazioni”

GROTTAMMARE – E’ con una nota congiunta e firmata da quattro assessori: Alessandro Rocchi, Lorenzo Rossi, Alessandra Biocca e Monica Pomili che arriva la risposta alle affermazioni di Lorenzo Vesperini sul riconoscimento della Bandiera Lilla a Grottammare. “Per l’ennesima volta – dichiarano i quattro – leggiamo dichiarazioni del Consigliere Vesperini su argomenti che non ha adeguatamente approfondito. Forse il Consigliere crede che basta pagare per ottenere qualsiasi riconoscimento. Ma non è così. Tutti gli Enti, pubblici e privati, debbono seguire un percorso di valutazione per ottenere una certificazione. Non è scontato ottenerla come non è scontato mantenerla negli anni successivi”.

Vicesindaco e assessori continuano: “Sarebbe bastato che telefonasse ad un qualsiasi Comune, amministrato da una coalizione politica in cui si riconosce, per chiedere informazioni sulle modalità di ottenimento delle certificazioni ambientali e sociali nonché sulle finalità delle organizzazioni che ne sovrintendono al rilascio. Cogliamo quindi l’occasione per spiegare al Consigliere Vesperini che le spese sono relative anche al servizio di consulenza che l’ente certificatore fornisce negli anni per aiutarci a migliorare la qualità dei servizi offerti e per essere inseriti in un circuito di promozione turistica, sociale e ambientale che certamente contribuirà alla crescita della Città e di tutte le realtà che in essa operano. Del resto, anche nell’ambito privato – si pensi alle certificazioni per il biologico o all’ISO9000 – le certificazioni hanno un costo. Negli anni, le varie bandiere e certificazioni ottenute – dalla Bandiera Blu che abbiamo dal 1999 a quella Verde EcoSchool, dalla Spiga Verde al titolo di Comune Ciclabile, dalla Bandiera Verde dei Pediatri fino al riconoscimento nel club dei Borghi più belli d’Italia – sono state frutto di un lavoro di osservazione e di consulenza sul territorio, ampiamente documentabile, e hanno portato in dote un’importante risonanza all’esterno”.

Quindi scendono nel dettaglio dell’iter seguito per la Bandiera Lilla: “Quest’anno, nel rispetto di quanto detto in campagna elettorale abbiamo intrapreso l’iter per conseguire l’importante riconoscimento della Bandiera Lilla rilasciata a quei comuni a vocazione turistica che si attivano per migliorare la fruibilità della città da parte delle persone con disabilità. L’ente certificatore, dopo aver visionato il materiale prodotto dall’Amministrazione Comunale, ha effettuato un approfondito sopralluogo sul territorio per verificare la veridicità di quanto dichiarato. Di certo non abbiamo ottenuto il massimo del punteggio, ma un giudizio sufficiente ad ottenere il riconoscimento. Ad oggi siamo l’unico comune costiero delle Marche ad aver ottenuto questo vessillo, un chiaro segno del buon lavoro svolto in questi anni sul tema dell’accessibilità e dell’inclusione. Questo non è un punto di arrivo ma una buon punto di partenza per rendere la nostra Grottammare sempre più a “misura d’uomo”. Ricordiamo inoltre che il territorio non è sprovvisto del servizio sedie Job e questo lo testimoniano le molteplici positive testimonianze che ci vengono manifestate quotidianamente e che sono la migliore certificazione del nostro impegno e che i nostri concittadini ci hanno riconosciuto nelle elezioni dello scorso anno”.