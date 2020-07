Ballarin, i tifosi presentano il progetto in commissione. Ma è di nuovo scontro politico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di nuovo in commissione, stavolta per dare spazio alla proposta di riqualificazione dell’area Ballarin avanzata da ex calciatori e tifosi rossoblu. Si tratta della realtà, annunciata alla fine dello scorso anno, composta dall’associazione delle vecchie glorie, dagli associati di Noi Samb e dai ragazzi della Curva Cioffi.

L’obiettivo è mantenere vivo il campo sportivo “che potrà essere utilizzato da tutte le società cittadine e non solo dalla Sambenedettese”, con la trasformazione dello stesso in una palestra a cielo aperto, per la pratica di sport individuale e di gruppo. Qui si potrebbero svolgere centri estivi, concerti, spettacoli e proporre magari proiezioni cinematografiche all’aperto. Punto fermo, ovviamente, il mantenimento della curva sud, così da omaggiare la memoria di Maria Teresa Napoleoni e Carla Bisirri.

“Si vuole cercare un punto di incontro tra i due progetti, dato che non mi pare ci siano grossissime differenze”, afferma Pierfrancesco Troli. “Ma la curva sud deve rimanere lì dov’è e su queste cose si può trovare una convergenza”.

Applausi da parte dei presenti partono quando la presidente Rosaria Falco sottolinea la mancanza di coinvolgimento e partecipazione da parte dell’amministrazione, ma dal centrodestra ribadiscono la “necessità oggettiva” di dirottare la viabilità sul lato mare.

In tal senso, nelle prossime settimane si terrà una nuova commissione, stavolta sul tema viabilità, convocata da Flavia Mandrelli.

Se la settimana scorsa lo scontro aveva riguardato la Falco e il sindaco, a polemizzare stavolta ci pensa Pasqualino Marzonetti, che va all’attacco dell’esponente del gruppo misto: “Faccia la presidente, non l’ultras, il suo comportamento non è accettabile”.

Sintetico, ma assai deciso l’intervento dell’ex calciatore Maurizio Simonato: “I problemi restano la viabilità e la parte economica e noi da questo punto di vista siamo un bel passo avanti. Io non darò mai sostegno alla viabilità ad ovest. Sono arrivato a San Benedetto nel 1972 e secondo me chi abita in via Morosini non ha voglia di avere macchine che passano in continuazione”.