Autostrada, ora è il momento di alzare la voce. La Regione ci sta lasciando in balìa di questo disagio

La viabilità nel tratto sud della nostra regione sta diventando una questione davvero centrale nel dibattito pubblico. La cronaca degli ultimi due mesi porta all’attenzione dei cittadini un disagio che quando va bene parla di code e attese intorno alle 2 ore ,ma quando va male si parla di eventi molto gravi come l’incidente scorso con la morte di due autisti e alcuni feriti gravi.

Tutto questo sta diventando intollerabile anche perché i lavori sono stati programmati da molto tempo e realizzati di fatto ora in piena stagione turistica quando l’afflusso di auto e di automezzi pesanti triplicano.

Stiamo parlando di un asse viario fondamentale che noi cittadini percorriamo tutti i giorni, un tratto, che da Pedaso e San Benedetto del Tronto si fa fortemente pericoloso per via del numero considerevole di viadotti e gallerie aggravato dai lavori di manutenzione.

È tempo ora di alzare la voce e iniziare a protestare per questo disservizio che provoca anche in maniera collaterale la morte di nostri concittadini, chiediamo un intervento urgente della regione Marche che ad oggi è totalmente assente lasciandoci in balia di questo disagio.

A breve il Partito Democratico attraverso il circolo locale di Grottammare proporrà una interrogazione urgente attraverso i rappresentanti nazionali on. Alessia Morani e on. Patrizia Prestipino per risolvere la questione della viabilità nel sud delle Marche e riaprire un dibattito costruttivo sulle Infrastrutture viarie perché nel 2021 tutto c’è intollerabile. Vogliamo essere solidali al corpo di polizia locale che da due mesi è messo sotto stress per mantenere il flusso delle auto regolare evitando, quando si può, ingorghi e disagi per tutti noi.

