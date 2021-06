Autorità Portuale, Lega e Forza Italia girano le spalle a Fratelli d’Italia. Bocciato il nome di Africano. Acquaroli: “Sono perplesso”

Ha davvero pochi precedenti la bocciatura arrivata ieri dalla commissione Lavori Pubblici del Senato della nomina di Matteo Africano come nuovo presidente dell’Autorità di Sistema Portuale. Nove voti contrari, cinque favorevoli (grillini e FdI) e cinque astenuti (Lega). La nomina di Africano era arrivata direttamente dal ministro Giovannini e quello che è accaduto in commissione somiglia ad un incidente diplomatico non irrilevante se si considera che Forza Italia e Lega hanno fatto una mezza girata di spalle ai meloniani.

Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della Regione Francesco Acquaroli: “Dobbiamo il voto alla Camera – ha detto – ma esprimo intanto la mia perplessità su tutta la vicenda che sta bloccando da mesi una infrastruttura così importante. La Regione Marche ha anche dato l’intesa sulla proposta del Ministro per agevolare una soluzione di larghe intese, nonostante tale proposta non fosse di diretta emanazione. Spero che presto si possa chiarire tutto per poter lavorare al rilancio del Porto”.

Resta il fatto che Lega e Forza Italia hanno preso le distanze dalla candidatura sostenuta da Fratelli d’Italia. L’anomalia sta anche nel fatto che pure il Partito Democratico si è schierato contro il nome di Africano malgrado la nomina sia arrivata da Giovannini, ministro tecnico ma considerato vicino proprio al Pd. A questo punto ci si trova in una situazione di stallo e in molti stanno sottolineando come, forse, sarebbe stato meglio lasciare al suo posto il presidente uscente, Rodolfo Giampieri.