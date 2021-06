Autorità Portuale di Sistema, dietrofront su Moretti. Il nuovo nome è quello di Mario Baldassarri

Per la presidenza dell’Autorità Portuale di Sistema spunta il nome di Mario Baldassarri. Nelleultime ore è infatti arrivato un dietro fronte per quanto riguarda il commissariamento con il contrammiraglio Moretti, un dietro front che arriverebbe dal dialogo tra i presidenti di Marche e Abruzzo Acquaroli e Marsilio e il ministro Giovannini.

I due presidenti di regione vorrebbero un pieno mandato, insomma un presidente e non un commissario e avrebbero individuato in Baldassarri, economista 74enne ed ex viceministro dell’Economia targato Alleanza Nazionale, la figura più indicata a ricoprire questo ruolo.