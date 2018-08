Articolo Uno, settembre di iniziative. Contatti col governatore Rossi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’estate volge a termine e i partiti politici ripartono con le iniziative. Sarà così anche per Articolo Uno che nel mese di settembre organizzerà una manifestazione di due giorni per discutere di tematiche nazionali e locali.

Il coordinatore provinciale Paolo Perazzoli (che resterà in carica fino a quando il movimento non confluirà definitivamente in Liberi e Uguali) ha intenzione di dedicare un appuntamento al tema della sanità, in occasione dell’anniversario dalla storica riforma. Non mancheranno riferimenti diretti all’ospedale unico e alla sua possibile costruzione.

L’altro incontro dovrebbe invece vedere la partecipazione di Enrico Rossi. Il governatore della Regione Toscana potrebbe far tappa in riviera per un confronto con i simpatizzanti.