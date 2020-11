Antonini (Lega) : “Anche per le Marche il bonus contributi del Dl Agosto”

ASCOLI PICENO – “Anche la nostra Regione deve beneficiare del bonus decontribuzioni previsto nel Decreto legge ‘Agosto’. Una sua esclusione è inaccettabile, specie per le zone colpite dal sisma”. Lo chiede con una mozione il Gruppo consiliare a Palazzo Raffaello della Lega e, soprattutto, Andrea Maria Antonini, primo firmatario dell’atto depositato oggi. La richiesta nasce dal fatto che le Marche non rientrano ad oggi fra i territori le cui imprese potranno godere, stando all’articolo 27 del documento in questi giorni al vaglio del Parlamento, di sgravi contributivi del 30% per il proprio personale già assunto o da assumere fino al prossimo 31 dicembre.

Nella bozza della legge di Bilancio è stata inserita la proroga di tali decontribuzioni fino al 2025. Dal 2026 al 2029 si prevedono comunque sgravi contributivi del 20% per poi arrivare gradualmente al 10%. Sono inoltre introdotti altri benefici per le aree prese in considerazione. “Per questo è inaccettabile – spiega Antonini – che la nostra Regione e, in particolare l’area del cratere del terremoto, già martoriate da una crisi complessa e ulteriormente abbattute dal post sisma, non vengano inserite tra quelle beneficiarie. Non dimentichiamo che le zone terremotate confinano geograficamente con altre aree che usufruiranno delle agevolazioni. Lasciarle fuori da tutto significa non solo perdere nuovi insediamenti, che sceglieranno di stabilizzarsi magari in Abruzzo, ma anche quelli esistenti che decideranno di delocalizzare. Non possiamo perdere l’ennesimo treno per il rilancio del territorio” ha concluso Antonini.