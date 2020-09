Ancora un consiglio comunale via web. L’opposizione insorge: “C’era la possibilità di farlo dal vivo”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 11 settembre si torna in consiglio e sarà ancora una volta un’assise da remoto, con i protagonisti costretti a collegarsi via web. L’amministrazione porterà a votazione il documento unico programmatico e ratificherà le variazioni di bilancio sul triennio 2020-2022. Ci sarà inoltre spazio per le mozioni contro la presenza degli animali nei circhi cittadini e a sostegno della trasformazione delle degradate in aree per l’edilizia sovvenzionata e convenzionata.

La mancata occupazione della sala consiliare ha però fatto arrabbiare l’opposizione che da tempo chiedeva un ritorno alla normalità nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid. Richiesta tuttavia respinta dal presidente Chiarini. “C’erano le condizioni – tuona Flavia Mandrelli – c’è stata una verifica che ha dato il via libera alla possibilità di tornare a svolgere il consiglio in presenza. Saremmo stati disposti a distanza, con l’occupazione degli spazi destinati al pubblico. La seduta sarebbe stata quindi trasmessa in diretta streaming, come avviene anche adesso, tra l’altro. Ho chiesto espressamente di mettere a verbale che la prossima assise dovrà essere dal vivo, magari con ordini del giorno più leggeri che consentano un rapido svolgimento visto che saremmo costretti ad indossare la mascherina per tutto il tempo. I consiglieri hanno la necessità di guardarsi in faccia”.