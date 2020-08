De Vecchis: “Io alternativo ai partiti, spero di prendere più di mille voti. Se non verrò eletto correrò alle Comunali”

Coerenza. Giorgio De Vecchis la rivendica a più riprese nel motivare la decisione che lo ha portato a candidarsi alle prossime elezioni regionali tra le fila del centrodestra. “Sono una figura alternativa nell’ambito dell’autonomia di una civica distinta e distante dai partiti. Il mio comportamento politico lo ritengo lineare”.

La discesa in campo del consigliere comunale a supporto della lista Movimento per le Marche è legata alla volontà di dare una rappresentatività alla città. “Voglio offrire la possibilità di scegliere, molti partiti non hanno proposto candidati di San Benedetto”.

Quanto ha influito la questione della sanità sulla tua scelta?

“Totalmente. Sono stato l’artefice principale del movimento di opposizione a chi proponeva l’ospedale unico. Voglio dare a questa città la possibilità di esprimersi e di far sentire la sua voce, o piuttosto un grido. In una regione dove per ventisette anni ha governato un centrosinistra di un certo tipo che ha portato a questo disastro in termini di offerte di servizi sanitari, è opportuno in tutti i sensi cambiare. Tutte le organizzazioni col tempo decadono. Hanno ammesso il loro insuccesso sostituendo Ceriscioli, ma chi è arrivato al suo posto rappresenta la stessa corrente. Non c’è stato alcun pentimento, non c’è un progetto alternativo. Non avevo altra scelta a quella di candidarmi in appoggio ad Acquaroli. Dopo quasi trent’anni di sinistra, chiunque è meglio”.

La tua sarà una battaglia per il Piceno. Cosa ti fa credere che l’attenzione di Acquaroli per il sud delle Marche sarà diversa e maggiore rispetto a quella dimostrata da Ceriscioli e Spacca?

“La lista civica ha partecipato alla scrittura del programma, c’è una impronta anche mia. Mi auguro venga largamente adottato. In un programma regionale non è specificato dove verrà costruito un ospedale, si parla di principi generali. Per quel che mi riguarda, ho ribadito la necessità di rispettare gli standard del decreto Balduzzi. In questi anni hanno allontanato la sanità dal controllo degli amministratori locali. Se ci fosse un’autonomia di zona, il controllo sarebbe più pressante. Non c’è stata trasparenza, hanno redatto un piano sanitario non basato sulla seria analisi dei numeri”.

Sei stato componente del ‘Salviamo il Madonna del Soccorso’ fino a pochi giorni fa. Temi che gli avversari possano accusare il comitato di essere stato politicizzato?

“Chi non ha argomenti può solo denigrare l’avversario inventando polemiche che non hanno ragione d’esistere. Io non ho fondato il comitato, sono stato chiamato perché probabilmente avevo rappresentato la bandiera di alcune battaglie che molte persone condividevano. Il mio comportamento è stato sempre corretto, non ho mai usato il comitato per sovraespormi e appena ho deciso di candidarmi mi sono dimesso dal direttivo”.

A quale elettorato ti rivolgerai?

“Mi rivolgerò a tutti i cittadini liberi che credono che questo sia ancora un Paese democratico dove una civica può contribuire a condizionare i partiti e tenere in considerazione gli interessi di un territorio vessato”.

Ti candidi con il centrodestra in Regione, mentre a San Benedetto sei all’opposizione dello stesso centrodestra, con i principali ‘nemici’ individuati all’interno di Fratelli d’Italia. Hai dovuto motivare ad Acquaroli questo tuo atteggiamento?

“Mi ha cercato lui, mi conosceva e conosceva la situazione. Sapeva che non avrei cambiato opinione su quello che è sotto gli occhi di tutti. Io appoggio Francesco, la mia campagna sarà propositiva e da parte mia non ci sarà nessun intento polemico”.

Non credi che la tua candidatura possa indirettamente e involontariamente favorire Andrea Assenti?

“Sono speculazioni. Tutti i candidati consiglieri regionali, anche dello stesso partito, competono tra loro”.

In caso di mancata elezione in consiglio regionale è possibile una tua candidatura a sindaco alle elezioni del 2021?

“Certamente. Ho avuto assicurazione che ci sarà una civica a mio supporto nel caso competessi. Si chiamerà Movimento per le Marche, o magari visto il contesto Movimento per San Benedetto”.

Quale potrebbe essere a quel punto il tuo bacino elettorale?

“Non faccio tattiche di marketing, faccio scelte in base a quello che è più giusto per me e per gli interessi generali di tutti. Ho quattro figli e ho a cuore il futuro di questa città, che non vedo roseo”.

Qual è la soglia di voti sotto la quale questa corsa in Regione verrebbe considerata un flop?

“Io sono un civico, non ho aiuti o partiti alle spalle. Potrebbe essere successo grande anche l’ottenimento di mille voti. Io spero siano di più. La politica è una scommessa, non sono presuntuoso. Ho il coraggio di mettermi in competizione e di sottopormi al giudizio delle persone”.