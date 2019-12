Agroalimentare, stop alla messa in mora. Urbinati: “La volontà ora è chiara”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La volontà ora è chiara”. A parlare è Fabio Urbinati, dopo che il 23 dicembre scorso il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno che impegna la giunta “a porre in essere ogni iniziativa utile affinché la messa in mora del Centro Agroalimentare sia sospesa e sia contestualmente avviato un confronto con il consiglio di amministrazione e l’assemblea dei soci per un’auspicabile soluzione condivisa, diversa dal recesso dalle quote”.

Un obiettivo raggiunto dopo una lunga discussione e che rappresenta un punto a favore per i consiglieri regionali Urbinati e Giorgini, che aveva contestato l’iniziale atteggiamento di Palazzo Raffaello.

“Questo è l’unico atto formale votato da un organismo regionale”, ribadisce l’esponente di Italia Viva. “Non esistono altri atti tanto meno riguardanti recesso e messa in mora. Abbiamo approvato un documento che invita tutti i soci a ridiscutere tutte le possibili opportunità, anche in virtù della nuova azienda speciale dell’Agroalimentare assegnata al Piceno dalla nuova Camera di Commercio unica delle Marche. Ora si discuta tutto nel merito e alla luce del sole. L’Agroalimentare è un settore dalle straordinarie potenzialità, il nostro compito è valorizzarlo e renderlo un settore economico trainante per il nostro territorio”.