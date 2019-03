Addio di Siquini, Cinque Stelle all’attacco: “Pd in silenzio, i cittadini non dimentichino”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “ I medici fuggono da San Benedetto, nel silenzio del Pd locale e marchigiano”. L’accusa arriva da Giorgio Fede, a proposito dell’addio di Walter Siquini, che ha lasciato il reparto di Chirurgia del Madonna del Soccorso per trasferirsi a Macerata.

“La sanità pubblica deve garantire i più alti livelli di qualità a tutela dei nostri familiari”, dice il senatore sambenedettese dei Cinque Stelle. “Il dottor Siquini ha garantito per anni, con la sua professionalità, prestazioni eccellenti, svolte da lui e da decine di primari, medici, infermieri professionali ed operatori che, con il loro impegno personale, che hanno colmato le lacune organizzative della Sanità nel sud delle Marche. Ci preoccupa leggere che stimati professionisti decidano di lasciare il nostro ospedale dove evidentemente non trovano il giusto supporto. Alla stessa maniera riscontriamo come sia difficile attrarre nuovi e competenti professionisti che non rispondono ai bandi per ricoprire nuovi ruoli”.

Prosegue Fede: “È evidente che la tipologia dei bandi, la proposta di impegno temporale precario non attrae i migliori professionisti che non si rendono disponibili per venire nel nosocomio sambenedettese.

Questa è la qualità che la Regione Marche offre ai cittadini piceni. Scelte non chiare, dalla collocazione dei presidi, agli accorpamenti dei reparti, alla chiusura di importanti realtà che hanno per anni attratto pazienti da fuori regione”.

La protesta diventa inevitabilmente occasione di polemica politica: “Il lavoro di eccellenti professionisti annullato da scelte gestionali che mettono a rischio la nostra salute. Abbiamo bisogno di medici, di personale sanitario, di attrezzature, di maggiori servizi ma, l’ospedale viene condotto verso il baratto e si spendono soldi per politiche poco chiare, si spendono milioni di euro inutilmente per”il cappotto termico e non per le terapie o la diagnostica. Mi auguro che i miei concittadini non dimentichino i gravi danni alla nostra sanità”. Il pensiero è già alle Regionali del 2020.