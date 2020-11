Addio all’ospedale di Vallata, soddisfatto il senatore Fede: “Siamo da sempre stati contrari a questo tipo di politica”

È stato approvata ieri in Consiglio regionale una proposta di revoca della delibera per l’ospedale unico di Vallata nella nostra provincia, votata da tutte le forze politiche, tranne il PD. Commenta il senatore piceno Giorgio Fede del Movimento 5 Stelle: «È un atto molto atteso anche se non risolutivo, siamo da sempre stati contrari alla politica degli ospedali unici nelle Marche, e oggi dovrebbe essere ancora più chiaro il perché, in un momento in cui la pandemia ci sta facendo capire a carissimo prezzo, sia per la salute che per l’economia, l’importanza di una sanità territoriale diffusa».

Intervengono sulla questione anche altri esponenti del M5S della provincia di Ascoli, in particolare quelli più vicini ai due principali ospedali attuali (il Mazzoni di Ascoli e il Madonna del Soccorso di San Benedetto), di cui si paventava un pesante ridimensionamento.

Peppe Giorgini, ex-consigliere regionale: «col senatore Fede abbiamo agito concretamente, a differenza di altri, per impugnare quella delibera al TAR, sostenendo i costi del ricorso, presentato poi a nome del comitato “Salviamo l’ospedale di San Benedetto”. Quel ricorso al momento rimane l’unico atto concreto contro la follia dell’ospedale unico di Vallata. Farebbe molto piacere che questa assurdità ai danni dei cittadini sia cancellata dall’agenda politica regionale, ringrazio le colleghe ora in Consiglio che continuano a portare avanti la linea di anni di battaglie, ma ricordo che la risoluzione approvata è un atto di indirizzo politico che per diventare realtà deve essere confermato da atti della Giunta. Purtroppo ho visto centinaia di atti di indirizzo finiti nel nulla, speriamo che questa volta non sia uno specchietto per le allodole, ma sono molto cauto, non ci fidiamo a scatola chiusa delle altre forze politiche, e certo vedere cosa fanno in altre regioni non ci tranquillizza».

Massimo Tamburri, consigliere comunale a Ascoli Piceno: «Ricordo che ancora nel 2016 eravamo gli unici contrari all’ospedale unico, tutte le altre forze politiche erano compatte e favorevoli. Poi qualcosa è cambiato, e ora la nostra posizione è stata abbracciata anche dall’attuale maggioranza in Consiglio regionale, con un atto che speriamo sia confermato dall’esecutivo. Solo a quel punto potremo tirare un sospiro di sollievo per il futuro della sanità nella nostra provincia».

Serafino Angelini, del gruppo M5S di San Benedetto del Tronto: «È fondamentale dare valore ai territori, ascoltare le esigenze dei cittadini e quindi rafforzare tutti gli ospedali della provincia, che al momento sono in piena crisi emergenziale. A loro va tutta la nostra solidarietà, e tutto il supporto possibile. Speriamo che la nuova amministrazione regionale dimostri coi fatti di condividere questa visione».