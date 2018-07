Acquaviva, la furia del sindaco: “Opposizione ferma al giugno 2017. Troppo impegnata a scattare foto”

ACQUAVIVA PICENA – “Siete troppo impegnati con le foto e gli articoli per avere tempo di rimuovere un sacchetto”. E’ furiosa la replica all’opposizione del sindaco di Acquaviva Pierpaolo Rosetti, all’indomani dell’ultimo attacco ricevuto.

“Credo che un bravo consigliere di opposizione, dopo aver fatto la sua segnalazione al Comune, dimostri tutto il suo amore per il paese togliendo il sacchetto, perché noi lo facciamo, ci impegniamo in prima persona. Oppure pensate veramente che tutto si riesca a fare con un solo operaio?”.

Il primo cittadino non si ferma però all’ultima polemica e torna sul caso del banner installato in Fortezza riguardante la cracking art. “La vite arrugginita non è collegabile al banner ed un foro che si trovava dietro il banner al centro e non ai lati dello stesso. Tranquilli che di chiodi e buchi nel mastio ne trovate tanti, ma non fatti da questa amministrazione che, invece, ricordo, ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Marche di 15 mila euro proprio per la riqualificazione del paramento murario della fortezza e l’intervento verrà realizzato entro il 2018”.

Prosegue Rosetti:”Cracking Art è una bella manifestazione che sta richiamando tanti turisti, voluta dall’amministrazione che ha lavorato personalmente alla realizzazione, andando a pulire ben due volte la Fortezza. Conosciamo il senso delle parole umiltà ed onore. Il buco più grande di cui preoccuparsi è quello che si crea così facendo nella collettività acquavivana, perché sono azioni che fanno crescere odio e pregiudizio. La realtà delle cose è che la nave dell’opposizione si è fermata l’11 giugno 2017 e lì è rimasta”.