Acquaroli: “Zona bianca? Il passaggio non sarà immediato”. Le Marche potrebbero raggiungere i parametri la prossima settimana

ANCONA – “Il passaggio alla zona bianca non avverrà nell’immediato”. Lo afferma il presidente della Regione Francesco Acquaroli che spiega come i numeri che consentirebbero alle Marche di rientrare nei parametri per il passaggio all’area bianca potrebbero essere raggiunti la prossima settimana. Di conseguenza la “certificazione” arriverebbe soltanto in quella successiva. Il presidente lo spiega al Corriere Adriatico di oggi.

“La settimana prossima – spiega – potrebbe essere quella in cui raggiungiamo i numeri della zona bianca fatto sempre salvo un trend tutto da scrivere. Basta un focolaio per ribaltare la situazione: più i numeri sono piccoli, più una singola situazione rischia di compromettere il tutto”.