Acquaroli all’inaugurazione della sede elettorale di Andrea Assenti: “Negli ultimi anni la Regione è stata ferma”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stata inaugurata questo pomeriggio la sede elettorale di Andrea Assenti, candidato al consiglio regionale con la lista di Fratelli d’Italia, a sostegno di Francesco Acquaroli. E proprio il deputato meloniano era presente, oggi, al taglio del nastro. Il suo intervento è stato introdotto dall’ex vicesindaco di San Benedetto: “E’ da un anno e mezzo – ha affermato Assenti – che prepariamo questa battaglia infinita, Da quando abbiamo risposto presente a Giorgia Meloni. Non è più pensabile vedere il nostro territorio considerato come se fosse esterno alle Marche perché fino ad oggi tutto ai ferma alla provincia di Macerata. Vogliamo scrivere una storia nuova e vogliamo scriverla partendo da qui, da San Benedetto”.

Quindi l’intervento di Acquaroli: “San Benedetto è una città che non ha nulla da invidiare a nessun altro centro, anche molto al di fuori delle Marche. Andrea ha ragione a sottolineare come il Sud delle Marche sia stato discriminato. Ma c’è di più perché negli ultimi cinque anni questa regione è stata proprio ferma. Basti pensare che prima che esplodesse questa emergenza sanitaria legata alla pandemia stavamo a discutere su quale ospedale chiudere. Qui il problema non è legato ad una guerra di Nord contro il Sud, ma all’assenza di una vera visione. Viviamo in una regione isolata. Da queste parti avete vissuto sulla vostra pelle quello che è accaduto sull’A14. Il gestione del traffico ferroviario e delle fermate è letteralmente indecente”.