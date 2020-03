Accademia Federale Lega, undici diplomati per San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa l’Accademia Federale Lega Marche svoltasi da ottobre a marzo a Castelfidardo e che conta ben undici diplomi nel coordinamento di San Benedetto del Tronto.

Diversi partecipanti avevano già conseguito l’attestato per la frequentazione della Scuola Politica creata da Armando Siri e patrocinata dalla Lega, due scuole diverse e complementari. Questo a dimostrazione di quanto gli iscritti alla Lega Salvini Premier di San Benedetto del Tronto vogliano formarsi per dovernare al meglio.

La coordinatrice Laura Gorini, che è stata ovviamente tra i partecipanti, è soddisfatta: “L’accademia federale è un percorso formativo importante dove la lunga esperienza politica della Lega è stata messa a disposizione per creare gli amministratori del futuro. Castelfidardo è diventato il luogo dove si sono condivise esperienze e competenze e dove ogni territorio ha potuto divulgare i propri esempi più virtuosi. Il numero elevato di tesserati sambenedettesi che ha completato questo primo corso di studi declinato a livello regionale è segno di come il nosto gruppo abbia voglia di preparsi in modo serio e responsabile alle prossime importanti sfide elettorali”.

Il Responsabile Federale dell’Accademia della Lega è il Senatore Manuel Vescovi, che insieme al responsabile per la Regione Marche Riccardo Gagliardi ha già annunciato che a settembre partirà una nuova edizione sia del primo che del secondo anno.