A14, Forza Italia: “Il Ministro De Micheli parli con la Regione, non con l’opposizione”

1.3 miliardi per la realizzazione della terza corsia sulla A14. Ad annunciarlo è stato il Ministro Paola De Micheli nel corso di un confronto con Anna Casini e Maurizio Mangialardi del Pd. Una procedura che ha generato irritazione dalle parti di Forza Italia, che sul tema aveva presentato una mozione in consiglio. “Sarebbe opportuno che il Ministro De Micheli concordasse con le massime istituzioni regionali gli obiettivi dei piani di investimento, e non si limitasse agli incontri con la minoranza politica della Regione”, afferma il commissario regionale Francesco Battistoni.

“La battaglia sulla terza corsia è una questione che sta molto a cuore a Forza Italia ed ai cittadini marchigiani, una battaglia che però non possiamo considerare vinta perché noi, di questo governo, purtroppo, non ci fidiamo. Gli atteggiamenti del governo verso le Marche ci impongono tanta prudenza. Piuttosto vogliamo capire cosa succederà alle Marche con il recovery fund”.