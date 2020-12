A14, Casini: “Per la terza corsia serve più di un miliardo di euro”

Per la realizzazione della terza corsia fino all’Abruzzo serviranno 1 miliardo e 300 mila euro. Lo dice in consiglio regionale l’ex vicepresidente Anna Casini che, assieme a Maurizio Mangialardi, ha incontrato nei giorni scorsi il ministro dei Trasporti Paola De Micheli. Un confronto contestato dal centrodestra, che in quanto maggioranza, pretende di interloquire con i componenti del governo.

“Si sapeva, non è un annuncio segreto del ministro”, spiega la Casini che ricorda i disagi vissuti sulla A14 negli ultimi anni. “Ci sono stati danni gravissimi al nostro turismo e a seguito di questi disagi si è ottenuta la possibilità di ottenere un finanziamento corrispondente alla reale necessità dell’opera. È una cosa che si sapeva”.

In consiglio era circolata la cifra di 12 milioni, subito respinta dall’esponente dei dem: “Sarebbero una goccia del mare. Basterebbero a malapena per la parcella della progettazione preliminare o definitiva”.