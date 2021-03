Pressione sulle terapie intensive, le Marche sono la seconda regione d’Italia

Marche seconde per tasso di occupazione delle terapie intensive (60%) e dei reparti ordinari di area medica non critica (59%). Lo segnala il portale Agenas, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali che sta fotografando la situazione nelle regioni italiane.

Questi i dati delle altre realtà: Abruzzo (36% intensive, 41% reparti ordinari); Basilicata (14%, 39%); Calabria (24%, 42%); Campania (27%, 38%); Emilia Romagna (52%, 54%); Friuli Venezia Giulia (49%, 53%); Lazio (40%, 47%); Liguria (32%, 36%); Lombardia (61%, 51%); Molise (38%, 33%); PA Bolzano (23%, 21%); PA Trento (51%, 37%); Piemonte (58%, 66%); Puglia (44%, 50%); Sardegna (15%, 12%); Sicilia (16%, 23%); Toscana (42%, 30%); Umbria (43%, 43%); Valle d’Aosta (30%, 17%); Veneto (28%, 27%).