Nelle Marche si può tornare in due sul motorino anche se non si è conviventi

L’ultimo decreto firmato dal presidente della regione Marche Luca Ceriscioli consente la possibilità di andare in due sullo scooter o sulla moto senza dover essere conviventi. Restano, ovviamente, le precauzioni legate all’utilizzo di mascherina con un casco “aperto” oppure di casco integrale.

Sono autorizzati anche i viaggi in auto tra persone non conviventi purché siano rispettate le precauzioni previste per il trasporto non di linea. Vale a dire la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura; due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori e l’obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina.