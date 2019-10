Montalto dice addio alle monache Clarisse. Il monastero di Santa Chiara chiuso dopo 400 anni

MONTALTO MARCHE – Le porte secolari del del monastero Santa Chiara e della chiesa annessa a Montalto Marche hanno chiuso per sempre. Una struttura che dal 1600 circa ospita le suore e che, nel tempo, è diventata una realtà spirituale molto importante per la città. Pochi giorni fa le monache Clarisse urbaniste hanno lasciato il monastero per trasferirsi presso il convento di Filottrano.

E proprio nei giorni scorsi, in presenza del Vescovo e di alcuni frati francescani, è stata celebrata una messa per salutare le suore, mentre fuori dalle mura della chiesa alcuni cittadini manifestano contro questa decisione che vede la chiusura di un edificio spirituale simbolo della città di Montalto. «Come amministrazione fin dal 2018 – spiega il primo cittadino Daniel Matricardi – ci siamo mobilità per scongiurare la chiusura del monastero, e dunque la chiesa annessa. Abbiamo fin da subito preparato un atto di consiglio, una mozione per far rimanere aperto il monastero, raccogliendo 500 firme tra i cittadini. Dopodiché lo abbiamo inviato al Vescovo e al convento San Francesco presente a Folignano. Il Vescovo ci ha risposto che non dipendeva dalla volontà della Diocesi, per quanto riguarda i frati ci hanno spiegato che questa decisione era frutto di una scelta di razionalizzazione».

L’edificio di corso Vittorio Emanuele, un antico complesso in laterizio composto dalla chiesa e dal monastero, dal 1631 ospita le suore dell’ordine delle Clarisse, per volontà di Papa Sisto V, i cui genitori erano nativi di Montalto. E domani le suore dovranno lasciare il convento. «Sua Eccellenza il Vescovo Carlo Bresciani – fa sapere un gruppo di cittadini -, insieme ad altri sacerdoti e frati francescani, nei giorni scorsi è venuto a salutare le suore che dovranno lasciare il convento. Alla messa hanno partecipato pochissime persone, mentre erano tanti coloro che giovedì scorso, all’esterno del Monastero, hanno manifestato il dissenso per tale decisione».

‘La diaspora del Monastero delle Clarisse di Montalto: 4 secoli di presenza che non possono essere cancellati’ è una delle tante frasi che i manifestanti, in maniera pacifica, esponevano in segno di protesta. Dopo le suore dell’Asilo e del Ricovero anziani e le suore Missionarie della Fanciullezza anche le monache Clarisse urbaniste, abbandonano l’entroterra marchigiano.