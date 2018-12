Lucciarini consegna il premio Tonino Carino a Bruno Pizzul

OFFIDA – Offida celebra Bruno Pizzul. Allo storico telecronista della nazionale italiana è stato consegnato il premio Tonino Carino. Il sindaco Valerio Lucciarini si è recato in Friuli, a casa del giornalista, dove ha realizzato un’intervista che verrà mostrata in occasione della cerimonia ufficiale, in programma il 26 gennaio.

“Non potendo essere presente, ci siamo organizzati – dice Lucciarini – abbiamo fatto una bellissima chiacchierata”.

Il premio verrà presentato in conferenza stampa giovedì negli studi Rai di Roma.