L’asur e quella comunicazione (poi modificata) che ha creato il caos: “Riorganizzati gli ospedali in Covid e No Covid”

“Per affrontare al meglio la pandemia in corso la Regione Marche ha provveduto a riorganizzare le strutture sanitarie in Ospedali No Covid e Ospedali Covid”. E’ il messaggio comparso questa mattina sulla pagina Facebook dell’Asur Marche che ha creato scompiglio, sia nell’ambiente politico che tra i cittadini. In particolar modo nel Piceno, dove entrambi gli ospedali vivono una situazione di promiscuità tra pazienti positivi al Sars-Cov-2 e pazienti non contagiati dal nuovo coronavirus, sono sorti numerosi interrogativi. Persino in Comune sono balzati sulla sedia dal momento che non erano state ricevute comunicazioni di sorta su una trasformazione di uno dei due nosocomi della provincia ascolana in Covid Center come accaduto la scorsa primavera.

L’Asur, evidenttemente a seguito delle richieste di spiegazioni su quel post ha corretto il tiro un paio d’ore dopo. Il messaggio, riveduto e corretto, si è trasformato in : “la Regioe Marche in caso di necessità può riorganizzare le strutture sanitarie in Ospedali No Covid e Ospedali Covid. Ma questo, va detto, già lo sapevamo.