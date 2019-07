La mensa scolastica di Cupra è tra le migliori d’Italia. “Biologica e certificata, una delle poche nelle Marche”

CUPRA MARITTIMA – La mensa scolastica cuprense è una delle 38 mense biologiche certificate presenti in tutta Italia. C’è grande soddisfazione, nella cittadina cuprense, per l’ennesimo importante obiettivo raggiunto dal servizio di mensa. Un servizio che, come sottolinea il sindaco Alessio Piersimoni, rappresenta un’eccellenza cittadina. “Un’eccellenza a cui dare risalto – spiega il primo cittadino -. sia per la qualità dei prodotti biologici che per il servizio e la gestione. Siamo soddisfatti e continueremo a lavorare in questa direzione”.

Una certificazione che tra l’altro consentirà al Comune di accedere ad un contributo regionale di oltre ventimla euro (19.377 euro per il servizio e 2.422 per i progetti educativi). “Questo -afferma la responsabile del procedimento Melissa Ascani – significa che la qualità continuerà ad aumentare ma i prezzi no”. A scendere nel dettaglio del progetto è la consigliera delegata Alessandra Lanciotti: “L’aspetto importantissimo – spiega- è quello di dare cibi biologici ad organismi in crescita come i ragazzi. E’ tutto quasi completamente privo di pesticidi e fitofarmaci, animali cresciuti senza ormoni o antibiotici e in pascoli molto più grandi del normale. Il tutto serve anche ad educare il bambino all’alimentazione biologica, al mangiar sano e al rispetto dell’ambiente”. Basti pensare che in tutta Italia ci sono soltanto 38 mense biologiche certificate, nelle Marche soltanto cinque.

Il sindaco ha ringraziato la ditta Albert di Porto San Giorgio che ha seguito l’organizzazione e la gestione delle domande per la certificazione, la preside Gaia Gentili e il responsabile del servizio Giorgio Locci. Oltre agli operatori Claudio Ficcadenti e Daniela Bellini.