La mafia nelle Marche? Droga, lavoro nero e prostituzione. I risultati del sondaggio di Libera

ASCOLI PICENO – Sono numeri interessanti quelli elencati durante il convegno organizzato sabato sera nella sala di proiezioni della chiesa dei SS Simone e Giuda Apostoli che ha preceduto la proiezione del film di Carlo Mazzacurati “Vesna va Veloce”. All’incontro, moderato dalla giornalista del Corriere Adriatico Luigina Pezzoli, hanno preso parte la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Marche Meri Marziali, la coordinatrice dell’associazione On The Road Alexandra Mejsnarova, Mario Paoletti delle Suore Oblate e Francesco Monti di Libera Marche. Il tutto nell’ambito di uno degli appuntamenti organizzati all’interno della parrocchia di don Giampiero Cinelli.

L’incontro è servito a fare il punto sulla situazione del territorio, nella prima parte sul fenomeno della prostituzione al centro del lavoro dell’associazione On The Road e delle suore Oblate ma è stato Monti a sviscerare, in particolar modo, i dati scaturiti da un sondaggio portato avanti da Libera lungo il territorio regionale e legato alla percezione delle mafie da marchigiani. I risultati sono a volte simili a quelli registrati a livello nazionale e a volte no. “Alla domanda su quali siano, secondo gli intervistaqti, le attività più legate alla presenza mafiosa in regione – ha spiegato – il 70 per cento ha risposto il traffico di droga”. Il 31 per cento la prostituzione e il 30 per cento il lavoro nero”.

Un altro dato interessante è legato alla percezione del fenomeno della corruzione. Secondo i marchigiani anche lungo il nostro territorio la diffusione del fenomeno è “abbastanza” presente (45%), mentre soltanto per l’8 per cento è “molto” presente. C’è un 4,3 per cento di intervistati che ritiene che la corruzione, in regione, sia pressoché assente. Uno su quattro, infine, afferma di conoscere personalmente o di aver conosciuto in passato qualcujo coinvolto in pratiche corruttive.