I “diari del Corona Day”. Angela Velenosi dialoga con i suoi vini e spopola sui social

ASCOLI PICENO – Parlare con i vini per mantenere viva l’attenzione su un prodotto che risente, inevitabilmente, della forte crisi economica, per comunicare coi clienti di tutto il mondo ma anche per sdrammatizzare le notizie dall’Italia. E’ la simpatica trovata della produttrice ascolana Angela Velenosi, indiscussa “signora del vino”, “ambasciatrice del Piceno” come di volta in volta viene definita su giornali e rotocalchi, sempre molto abile nel promuovere la sua immagine e quella dell’azienda, “ Velenosi Vini”.

Vanta su Istagram quasi 7 mila follower mentre i suoi post, in inglese ed italiano, e video su Facebook registrano sempre migliaia di visualizzazioni. Una sorta di “influencer marketing” del vino, come Chiara Ferragni della moda e Selvaggia Lucarelli del giornalismo. Se non fosse per questo maledetto Coronavirus, Angela Velenosi sarebbe stata reduce dalle fatiche del Vinitaly, il Salone internazionale del vino, annullato come tante altre importanti manifestazioni di settore, e già in partenza per il Canada quindi per la Fiera di Hong Kong. Dunque in pausa forzata tra l’ufficio di Castel di Lama e gli attrezzi della sua mini palestra.

Ma da alcuni giorni Angela appare dalla sua casa ascolana di Sant’Emidio alle Grotte, con soffitti affrescati del ‘600, attraverso dei video, molto simpatici ed accattivanti, “dal noioso diario del Corona days” nel corso dei quali, vestita in modo elegante e con degli orecchini vistosi, racconta i suoi vini in modo molto originale. “Presento i miei vini non in modo classico e tecnico come farebbe un sommelier- afferma la nota produttrice- ma dialogando con loro. Tutto è fermo. Nel corso della giornata scambio decine di telefonate con clienti, importatori e ristoratori di tutto il mondo, assai preoccupati che vogliono sapere sulle tragiche morti, su andamento del virus e qualcosa di più dei miei vini. Allora mi sono inventata questi collegamenti sui social per sdrammatizzare, per far sapere che sto bene e per mantenere viva l’attenzione sul vino che insieme al cibo rappresenta un’eccellenza del nostro Paese. Un invito a bere senza fossilizzarsi troppo sui bicchieri usati, ma per il gusto ed il piacere della convivialità”.

Ecco dunque pronta a dialogare coi suoi vini, a cominciare dalla Passerina charmat. “ Più di 50 giorni a casa da sola; a volte sono triste, altre volte irascibile oppure dolcissima non so spiegare il motivo- recita Angela Velenosi nel suo spot. Oggi mi sento particolarmente frizzante, nonostante piove da alcuni giorni. Ho voglia di bere un po’ di Passerina charmat, simbolo della felicità ed allegria. Perché no in una coppa , non è il suo bicchiere ideale. Ma chi se ne frega, importante che mi faccia stare bene!”. La nota produttrice continua con il Rosso Piceno Superiore Solestà.

“Con il mio lavoro ho trascorso ultimi 30 anni in giro per il mondo- racconta ancora- una vita frenetica tra la gente ad illustrare, chiacchierare. Ora invece mi ritrovo sola a parlare con Solestà. Perché non rispondi? Proverò a berti, il bicchiere è un po’ grande, un goccino in più non guasta! Adesso ti riconosco: dolcissimo, suadente!” Ed ancora il Cerasuolo d’Abruzzo della linea Propre, Montepulciano al 100 %, dai sentori di fragola, ciliegia. Talmente floreale da essere accostato ad uno dei suoi profumi preferiti, da bere ma anche da spruzzare, alcune gocce, sul collo. Non si contano i commenti in tutte le lingue, le migliaia di “mi piace” fino al prossimo , atteso appuntamento con lo spot del “Diary of Corona days”, fino al prossimo vino. Prosit!