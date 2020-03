Coronavirus, a Montalto i contagiati salgono a quattro. Il sindaco: “Tutti riconducibili al primo caso”

MONTALTO MARCHE – Salgono a quattro i contagiati a Montalto Marche. Lo ha comunicato il sindaco della cittadina Daniel Matricardi che ha spiegato che le persone in questione stanno bene e sono in isolamento ma anche sottolineato come i nuovi contagi siano verosimilmente collegati al primo caso.

“La cosa che ci sconvolge – spiega – è che il virus è arrivato fin qui da una struttura ospedaliera e ci fa capire che evidentemente c’è qualcosa che non sta funzionando al meglio. Ad ogni modo questa consapevolezza ci facilita nell’attività di contenimento della situazione”. Matricardi parla comunque di protocollo “non all’altezza” perché i contagi “stanno andando più veloci dei provvedimenti”.

Matricardi annuncia iniziative: “E’ tutto troppo lento – continua il sindaco – i risultati dei tamponi impiegano fino a quattro giorni ad arrivare e io non ho nessuna intenzione di restare a guardare”. Ieri, in videoconferenza si è riunita la Ginta che ha deciso di creare due fondi. “Il primo per le famiglie che nei prossimi giorni avranno difficoltà anche a fare la spesa – spiega -. Il secondo servirà a sottoscrivere una convenzione con alcune strutture ricettive del territorio perché se saranno incrementati i tamponi si verranno a creare le necessità di tante quarantene. Quelle stanze serviranno per gli isolamenti in sicurezza delle persone che risulteranno positive”.