Caffè Meletti, Longino Carducci è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione

L’assemblea dei soci della Caffè Meletti ha approvato il bilancio 2020 ed ha provveduto alla nomina del nuovo Organo amministrativo. Il Caffè Meletti, alla luce della ripresa in atto delle attività economiche, necessita di un nuovo consiglio di amministrazione composto da persone competenti di elevata professionalità sui temi del food & beverage, della comunicazione e degli eventi, dell’organizzazione e gestione delle risorse umane, e delle relazioni istituzionali e con un profondo legame con il territorio.

La scelta

Ed è per questo motivo che, dopo un’ampia attività di valutazione, l’assemblea dei soci ha ritenuto di passare dalla figura dell’amministratore unico ad un consiglio di amministrazione composto da cinque membri espressione non solo di Ascoli Piceno ma dell’intero territorio di riferimento della Fondazione, con competenze diversificate e funzionali al raggiungimento dell’obiettivo della crescita del fatturato e della realizzazione dell’utile di esercizio.

I nomi



Il nuovo Consiglio di amministrazione della Caffè Meletti è composto da Longino Carducci quale Presidente, persona conosciuta in seno alla Fondazione ed a livello di comunità, con alte competenze manageriali, Vittorio Ricci quale Vice Presidente con competenze specifiche nella gestione delle risorse umane avendo avuto una pregressa esperienza nella Direzione provinciale del lavoro e nella Direzione regionale del lavoro Marche, Oreste Curi socio della Fondazione, già amministratore della Caffè Meletti, con competenze nel food e beverage e nella ristorazione, Anna Monini architetto ed esperta in valorizzazione artistica già membro dell’Organo di indirizzo, Roberta D’Emidio, esperta in comunicazione ed eventi, fondatrice della felice esperienza della Locanda Cm Zero a Spinetoli.

Un consiglio di amministrazione, solido, capace e motivato nel perseguire la strada della valorizzazione del caffè, con una particolare attenzione verso i giovani. Il Presidente della Fondazione Carisap – Angelo Davide Galeati – dichiara “Mi preme innanzitutto ringraziare Valter Di Felice che ha svolto con passione ed entusiasmo il ruolo di amministratore unico negli ultimi tre anni ed ha dovuto affrontare le difficoltà derivanti dall’emergenza pandemica. Essere nominati amministratori della Caffè Meletti è sicuramente motivo di vanto, perché permette di godere di una forte visibilità ma allo stesso tempo è una grande responsabilità e richiede un impegno significativo di tempo e di progettualità per proporre nuove strategie di intervento finalizzate alla valorizzazione del caffè e, per il tramite del caffè, dell’intero territorio”.