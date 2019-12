Socialcicero, il portale delle professione turistiche, allarga il proprio partenariato

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Socialcicero, il portale delle professioni turistiche realizzato dall’Associazione Picenum Tour grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno allarga la rete di partenariato e si qualifica come principale vetrina di promozione turistica del territorio.

Grazie al coinvolgimento del Comune di Ascoli Piceno ed all’accordo di partenariato sottoscritto con l’Associazione Marche V Regio, Socialcicero acquisisce una dimensione sempre più ampia e qualificata. Eccellenze turistiche, social network, occupazione giovanile e professionalità turistiche sono gli ingredienti del nuovo marketplace Socialcicero che l’associazione Picenum Tour realizza con il prezioso sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ed un invito a fare rete rivolto a tutti gli operatori turistici del territorio.

Il progetto mira a offrire un servizio innovativo alle centinaia di migliaia di turisti che ogni anno scelgono il Piceno e le Marche come meta delle loro vacanze, creando al tempo stesso nuove opportunità di lavoro qualificato a beneficio delle professioni turistiche. Scopri il tuo viaggio con i miei occhi – è il motto di Socialcicero che, come spesso accade per i servizi innovativi, parte da un’esigenza quotidiana e ben nota sia a chi viaggia spesso per lavoro o per svago sia a chi almeno una volta l’anno decide di concedersi una vacanza di qualche giorno. Dove andare e cosa visitare nel luogo scelto? Quali sono le specialità enogastronomiche e le attrattive culturali da non perdere? E, ancora, ci sono esperienze uniche da cogliere al volo? La risposta è semplice: parola a chi vive 365 giorni l’anno il territorio e potrà far scoprire al viaggiatore tesori altrimenti inaccessibili.

Socialcicero permetterà di far incontrare velocemente le domande dei viaggiatori con le opportunità offerte sia da guide che da operatori professionali del turismo in grado di proporre esperienze uniche nella propria città e dintorni: una gita sui colli in mountain bike, un laboratorio di pittura, una passeggiata tra i vigneti, ecc. Una volta che avrà scelto la meta del viaggio, ogni turista potrà programmare il proprio soggiorno arricchendolo con esperienze su misura e innovative che gli permetteranno di conoscere il lato più autentico del territorio e di stringere relazioni di valore con i suoi abitanti.

La progettualità si qualifica di due elementi particolarmente importanti e significativi:

– L’allargamento della rete di partenariato che vede coinvolgersi in prima linea, il Comune di Ascoli Piceno, oggi rappresentato dall’Assessore con delega al Turismo Monica Acciarri e dall’Assessore con delega alla Cultura Donatella Ferretti, e l’Associazione Marche V Regio: il Comune di Ascoli Piceno rappresenta il principale partner per la promozione del territorio e l’organizzazione dei servizi turistici;

– Il coinvolgimento operativo delle guide turistiche del territorio – molte delle quali rappresentate dall’Associazione Marche V Regio – che avranno un ruolo significativo sia nel proporre nuovi itinerari turistici e culturali e sia nel qualificare l’offerta turistica mediante professionisti altamente specializzati.

Il progetto si sta sempre più qualificando, passando dalla semplice promozione turistica alla possibilità di condividere nuove esperienze di turismo, nuove emozioni in grado di rendere valore alla comunità e garantire, attraverso la fruizione di nuovi servizi ed il “gustare” nuove opportunità di conoscenza e di scoperta del territorio, una maggiore attrattività turistica e, conseguentemente, una maggiore ricaduta economica degli interventi.