Simone Incicco rieletto delegato marchigiano della Federazione Italiana settimanali cattolici

Simone Incicco, 33 anni, direttore del giornale della diocesi di San Benedetto del Tronto – Ripatransone – Montalto, “L’Ancora”, è stato riconfermato all’unanimità, delegato regionale per le Marche della Federazione Italiana settimanali cattolici (Fisc).

L’elezione è avvenuta ad Ascoli Piceno alla presenza del Vescovo delegato della Conferenza Episcopale Marchigiana per le Comunicazioni Sociali, Mons. Giovanni D’Ercole e del presidente nazionale della FISC, Don Adriano Bianchi.

Incicco, oltre ad essere direttore del giornale diocesano è anche consigliere dell’ordine dei giornalisti delle Marche. Simone Incicco afferma: “Ringrazio i direttori delle Marche per la stima rinnovata. Di fronte a noi si pongono delle sfide importanti, tra cui: la crisi dell’editoria, problematiche riguardanti la distribuzione dei settimanali con le poste, flessione della pubblicità. Sono però sicuro che attraverso la passione, le competenze e la professionalità riusciremo ad essere sempre più incisivi per il nostro territorio. Un grazie anche ai Vescovi delle Marche che con amore paterno guidano le nostre realtà e che investono affinché, le nostre periferie possano avere sempre una voce su cui poter contare”.

Nelle Marche i giornali diocesani sono presenti in 10 diocesi, contano complessivamente 25 dipendenti, ed hanno una tiratura di circa 15.000 copie settimanali oltre ai giornali on line che raggiungono ogni anno oltre mezzo milione di utenti unici. Il Vescovo D’Ercole ha espresso gratitudine per il lavoro svolto finora e ha incoraggiato i direttori dei giornali diocesani a proseguire nel proprio servizio alla Chiesa Marchigiana.